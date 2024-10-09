Легендарный испанский футболист Андрес Иньеста рассказал, каких трех игроков подписал бы в свою команду.

Выбор бывшего футболиста "Барселоны" пал на немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена, а также на полузащитника Педри и левого вингера Ансу Фати.

Добавим, что Андрес 7 октября объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ.