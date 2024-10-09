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Иньеста рассказал, каких трех игроков подписал бы в свою команду
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Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный испанский футболист Андрес Иньеста рассказал, каких трех игроков подписал бы в свою команду.
Выбор бывшего футболиста "Барселоны" пал на немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена, а также на полузащитника Педри и левого вингера Ансу Фати.
Добавим, что Андрес 7 октября объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 40-летнего футболиста был "Эмирейтс Клаб" из ОАЭ.
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