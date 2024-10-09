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Испанские супруги арестованы в Сингапуре за протест против владельца Валенсии
Законы Сингапура в отношении протестов являются очень строгими
Dani Cuesta/X
Испанские супруги, которые проводили свой медовый месяц в Сингапуре, были задержаны после проведения протеста против миллиардера Питера Лима, владельца футбольного клуба "Валенсия".
Дани Куэста и его невеста Мирея Саес разместили фотографии, где держат баннер с надписью: "Лим, иди домой". Мужчина также прикрепил наклейки с подобной надписью на воротах резиденции Лима.
В результате пара была задержана в аэропорту Сингапура при попытке покинуть страну. Их паспорта были конфискованы.
Законы Сингапура в отношении вандализма и публичных собраний являются одними из самых строгих в мире. Любые формы протеста, даже индивидуальные, могут привести к аресту.
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