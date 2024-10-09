Испанские супруги арестованы в Сингапуре за протест против владельца Валенсии

Испанские супруги, которые проводили свой медовый месяц в Сингапуре, были задержаны после проведения протеста против миллиардера Питера Лима, владельца футбольного клуба "Валенсия".

Дани Куэста и его невеста Мирея Саес разместили фотографии, где держат баннер с надписью: "Лим, иди домой". Мужчина также прикрепил наклейки с подобной надписью на воротах резиденции Лима.

В результате пара была задержана в аэропорту Сингапура при попытке покинуть страну. Их паспорта были конфискованы.

Законы Сингапура в отношении вандализма и публичных собраний являются одними из самых строгих в мире. Любые формы протеста, даже индивидуальные, могут привести к аресту.