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Испанские супруги арестованы в Сингапуре за протест против владельца Валенсии

Испания

Законы Сингапура в отношении протестов являются очень строгими

Испанские супруги арестованы в Сингапуре за протест против владельца Валенсии

Dani Cuesta/X

Новина українською

Испанские супруги, которые проводили свой медовый месяц в Сингапуре, были задержаны после проведения протеста против миллиардера Питера Лима, владельца футбольного клуба "Валенсия".

Дани Куэста и его невеста Мирея Саес разместили фотографии, где держат баннер с надписью: "Лим, иди домой". Мужчина также прикрепил наклейки с подобной надписью на воротах резиденции Лима.

В результате пара была задержана в аэропорту Сингапура при попытке покинуть страну. Их паспорта были конфискованы.

Законы Сингапура в отношении вандализма и публичных собраний являются одними из самых строгих в мире. Любые формы протеста, даже индивидуальные, могут привести к аресту.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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