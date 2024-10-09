Центрбек Бетиса выбыл на несколько недель из-за травмы

Центральный защитник "Бетиса" Натан получил травму колена во время матча против "Севильи".

Игрок прошел медицинское обследование, которое показало, что у футболиста травма мышц средней степени в дистальной трети левой полуперепончатой мышцы.

Ожидается, что Натан вернется в команду через 2-3 недели.

Добавим, что Натан - игрок "Наполи", но в текущем сезоне выступает за "Бетис" на правах аренды.