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Центрбек Бетиса выбыл на несколько недель из-за травмы

Испания

Футболист прошел медицинское обследование

Центрбек Бетиса выбыл на несколько недель из-за травмы

Тransfermarkt

Новина українською

Центральный защитник "Бетиса" Натан получил травму колена во время матча против "Севильи".

Игрок прошел медицинское обследование, которое показало, что у футболиста травма мышц средней степени в дистальной трети левой полуперепончатой мышцы.

Ожидается, что Натан вернется в команду через 2-3 недели.

Добавим, что Натан - игрок "Наполи", но в текущем сезоне выступает за "Бетис" на правах аренды.

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Источник:
Вetis
Опубликовал: Екатерина Власова
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