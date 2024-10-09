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Центрбек Бетиса выбыл на несколько недель из-за травмы
Футболист прошел медицинское обследование
Тransfermarkt
Центральный защитник "Бетиса" Натан получил травму колена во время матча против "Севильи".
Игрок прошел медицинское обследование, которое показало, что у футболиста травма мышц средней степени в дистальной трети левой полуперепончатой мышцы.
Ожидается, что Натан вернется в команду через 2-3 недели.
Добавим, что Натан - игрок "Наполи", но в текущем сезоне выступает за "Бетис" на правах аренды.
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Источник:Вetis
Опубликовал: Екатерина Власова
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