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Лунин снова садится в запас? Куртуа вернулся к тренировкам с Реалом
Недолго играл Андрей
фото из свободных источников
Бельгийский голкипер "
Напомним, что Тибо получил травму в матче 8-го тура Ла Лиги с "Атлетико" (1:1), из-за чего пропустил два матча. Из-за травмы Куртуа два своих первых поединка в сезоне успел провести украинец Андрей Лунин, который пропустил один гол от "Лилля" (0:1) в Лиге чемпионов и помог "Реалу" победить "Вильярреал" (2:0) в чемпионате Испании.
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Напомним, что в текущем сезоне 32-летний бельгиец провел 10 матчей, 4 из которых отстоял на ноль.
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