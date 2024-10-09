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Лунин снова садится в запас? Куртуа вернулся к тренировкам с Реалом

Испания
Обновлено

Недолго играл Андрей

Лунин снова садится в запас? Куртуа вернулся к тренировкам с Реалом

фото из свободных источников

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Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа восстановился после травмы и вернулся к тренировкам на поле, сообщает Madrid Xtra.

Напомним, что Тибо получил травму в матче 8-го тура Ла Лиги с "Атлетико" (1:1), из-за чего пропустил два матча. Из-за травмы Куртуа два своих первых поединка в сезоне успел провести украинец Андрей Лунин, который пропустил один гол от "Лилля" (0:1) в Лиге чемпионов и помог "Реалу" победить "Вильярреал" (2:0) в чемпионате Испании.

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Напомним, что в текущем сезоне 32-летний бельгиец провел 10 матчей, 4 из которых отстоял на ноль.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Михаил Черныш
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