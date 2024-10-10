Капитан сборной Испании столкнулся с депрессией: Я думал, что больше никогда не смогу обуть бутсы

Альваро Мората в этом году выиграл вместе со своей сборной чемпионат Европы. Впрочем, нападающий во время своего пребывания в "Атлетико" столкнулся с психическими проблемами, а именно депрессией. В интервью COPE футболист рассказал о деликатных моментах, которые он пережил, и о причинах своего ухода из стана "матрасников".

"Когда у вас действительно тяжелые времена, депрессия, панические атаки, неважно, какую работу вы выполняете, какая ситуация у вас в жизни, у вас внутри есть другой человек, с которым вам приходится бороться каждый день и каждую ночь. Для меня было лучшим решением уехать из Испании, я не мог этого выдержать. Мне было очень плохо. Я думал, что больше никогда не смогу обуть бутсы и выбежать на поле. Но благодаря многим людям, начиная от Симеоне, Коке, Мигеля Анхеля Гиля в прошлом году, моего психиатра, моего тренера... мы являемся тем, что вы видите по телевизору и в сетях, но часто это не так. Вы должны создавать имидж, потому что это ваша работа. У меня было очень плохое время, я взорвался, и наступил момент, когда я не мог застегнуть ботинки, а когда застегивал, то бежал домой, потому что горло перехватывало, и я начинал видеть нечетко. Сначала я думал о том, чтобы остаться, и я действительно хотел остаться в "Атлетико". Я понял это в интервью, в котором сказал, что не знаю, останусь ли в национальной сборной из-за своего возраста, из-за других вещей вне футбола... и поднялась большая шумиха. Некоторые люди писали, и, по моему мнению, некоторые новости были недобросовестными, но я понял, что в Италии такого не бывает", - сказал Альваро Мората.

Напомним, что 31-летний форвард перешел летом в "Милан" за 13 млн евро. В составе "россонери" испанец провел 7 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.