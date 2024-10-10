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Диего Мартинес после возглавления аутсайдера Примеры: Дорога будет очень тяжелой

Испания

У нового наставника серьезные вызовы

Диего Мартинес после возглавления аутсайдера Примеры: Дорога будет очень тяжелой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лас-Пальмас", который с тремя очками занимает последнее место в турнирной таблице, сменил своего тренера. Диего Мартинес, который до этого работал в "Эспаньоле", "Осасуне", Гранаде" и "Олимпиакосе", имеет серьезный вызов перед собой - сохранить прописку в чемпионате. Новый главный тренер "желтых" на пресс-конференции отметил, что настроен изменить игру и результаты команды, однако осознает, что этот путь может быть непростым.

"Слово, которое мне больше всего нравится, - это команда. Лас-Пальмас - замечательный клуб, и меня привлекают вызовы с большой буквы. Мы хотим быть позитивной командой. Мы должны максимально использовать то, что имеем. Мы должны найти лучшую версию себя как команды, а также найти лучший способ для новых игроков выигрывать игры. Они являются теми, кто конкурирует. Мы - адаптивный, хамелеоноподобный тренерский штаб с тактическим разнообразием. Дорога будет очень тяжелой. Она похожа на гору, но мы сосредоточены на сегодняшнем дне, чтобы попытаться победить у "Валенсии". Мы видим, что можно улучшить, и мы четко представляем, какой командой мы можем стать. И мы хотим воспользоваться структурой, которую имеет клуб, и которая привлекла наше внимание. Игроки - это те, кто знает суть проблемы. Я постараюсь сделать так, чтобы команда побеждала в играх", - цитирует Диего Мартинеса Marca.

Добавим, что ближайший поединок "Лас-Пальмаса" 21 октября на выезде против "Валенсии".

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Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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