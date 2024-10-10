Щенсный: Если ты отказываешь Барселоне - у тебя не хватает яиц

Бывший голкипер "Ювентуса", "Арсенала" и "Ромы" Войцех Щенсный рассказал о том, как решил возобновить карьеру и принять предложение о переходе в "Барселону".

"Если бы вы сказали мне месяц назад, что я буду играть за "Барсу", я бы смеялся без остановки. Я бы смеялся даже за день до травмы Марка-Андре (тер Штегена - прим.). В тот момент я не мог представить, что скажу "да" какому-то вызову.

Но когда звонит телефон и это становится реальностью, когда это прямо здесь и зависит только от тебя, от твоего решения... Ты можешь думать, представлять, планировать... но оно есть. И ты спрашиваешь себя: "Могу ли я сказать "нет" "Барсе"? И ответ заключается в том, что не можешь.

Если ты отказываешь "Барселоне", это значит, что у тебя не хватает яиц или ты недостаточно храбр для такого вызова. Думаю, что во мне все еще есть эта страсть, и я нахожусь на том уровне, на котором могу помочь, поэтому я и согласился", - цитирует поляка Sport.es.