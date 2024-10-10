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Щенсный: Никого не касается, курю я или нет. Это не влияет на то, что я делаю на футбольном поле

Испания
Обновлено

Меняться Войцех не собирается

Щенсный: Никого не касается, курю я или нет. Это не влияет на то, что я делаю на футбольном поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Барселоны" Войцех Щенсный ответил на вопрос о своей привычке курить.

"Есть вещи, которые я не меняю в своей личной жизни. Никого не касается, курю я или нет. Это не влияет на меня и на то, что я делаю на футбольном поле, где работаю в два раза усерднее.

И я не делаю этого на глазах у детей, чтобы не оказывать на них плохого влияния. Иногда кто-то фотографирует меня, прячась за деревьями, где я их не вижу. Это не зависит от меня. Я стараюсь скрывать это и не показывать людям.

Но если кто-то думает, что я изменю свои привычки в личной жизни, пусть подумает еще раз, потому что я такой, какой есть. Я был таким всю свою жизнь, и эти вещи никого не касаются. Я хочу, чтобы меня оценивали как вратаря, а не искали истории, которые никого не волнуют", - приводит слова Войцеха Mundo Deportivo.

Во время своих выступлений за "Арсенал" 2015 году Щенсный получил крупный штраф за курение в раздевалке.

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Барселона Войцех Щенсны
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
10.10.2024 в 14:52
Всё правильно сказал человек. Если на его работу это никак не влияет, то никого это и не должно епать.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
10.10.2024 в 14:52
Всё правильно сказал человек. Если на его работу это никак не влияет, то никого это и не должно епать.
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0
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dimonxman 3rd (London)
10.10.2024 в 14:23
"...бо я такий, який є. Я була такою все своє життя..." - а-ха-ха. Легким движением пера гугла Щенсны становится трансгендером )))))
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Вarcelinius
10.10.2024 в 14:53
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