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Щенсный: Никого не касается, курю я или нет. Это не влияет на то, что я делаю на футбольном поле
Меняться Войцех не собирается
Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Барселоны" Войцех Щенсный ответил на вопрос о своей привычке курить.
"Есть вещи, которые я не меняю в своей личной жизни. Никого не касается, курю я или нет. Это не влияет на меня и на то, что я делаю на футбольном поле, где работаю в два раза усерднее.
И я не делаю этого на глазах у детей, чтобы не оказывать на них плохого влияния. Иногда кто-то фотографирует меня, прячась за деревьями, где я их не вижу. Это не зависит от меня. Я стараюсь скрывать это и не показывать людям.
Но если кто-то думает, что я изменю свои привычки в личной жизни, пусть подумает еще раз, потому что я такой, какой есть. Я был таким всю свою жизнь, и эти вещи никого не касаются. Я хочу, чтобы меня оценивали как вратаря, а не искали истории, которые никого не волнуют", - приводит слова Войцеха Mundo Deportivo.
Во время своих выступлений за "Арсенал" 2015 году Щенсный получил крупный штраф за курение в раздевалке.
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