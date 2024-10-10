Проблемы усугубляются. Реал потерял ещё одного защитника до конца года

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба больше не появится на поле в 2024 году. Об этом пишет Relevo.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист сможет помочь своей команде в ноябре или декабре, но процесс его восстановления сильно затянулся.

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Напомним, 17 декабря 2023 года Алаба получил разрыв передней крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, во время матча против "Вильярреала".

В лазарет "Реала" за последнюю неделю также попали Дани Карвахаль, который выбыл до конца сезона, а также Эдер Милитао и юный Хакобо Рамон.