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Проблемы усугубляются. Реал потерял ещё одного защитника до конца года
Такими темпами без выхода на трансферный рынок тяжело будет обойтись
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба больше не появится на поле в 2024 году. Об этом пишет Relevo.
Ранее сообщалось, что 32-летний футболист сможет помочь своей команде в ноябре или декабре, но процесс его восстановления сильно затянулся.
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Напомним, 17 декабря 2023 года Алаба получил разрыв передней крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, во время матча против "Вильярреала".
В лазарет "Реала" за последнюю неделю также попали Дани Карвахаль, который выбыл до конца сезона, а также Эдер Милитао и юный Хакобо Рамон.
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