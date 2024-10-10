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Проблемы усугубляются. Реал потерял ещё одного защитника до конца года

Испания

Такими темпами без выхода на трансферный рынок тяжело будет обойтись

Проблемы усугубляются. Реал потерял ещё одного защитника до конца года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба больше не появится на поле в 2024 году. Об этом пишет Relevo.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист сможет помочь своей команде в ноябре или декабре, но процесс его восстановления сильно затянулся.

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Напомним, 17 декабря 2023 года Алаба получил разрыв передней крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, во время матча против "Вильярреала".

В лазарет "Реала" за последнюю неделю также попали Дани Карвахаль, который выбыл до конца сезона, а также Эдер Милитао и юный Хакобо Рамон.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
10.10.2024 в 14:56
Чем больше среальцев в лазарете, тем увереннее достаётся и перелистывается дело Негрейры.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
10.10.2024 в 14:56
Чем больше среальцев в лазарете, тем увереннее достаётся и перелистывается дело Негрейры.
Ответить
0
0

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