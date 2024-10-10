Давид Рая о Дани Карвахаля и Родри: Это два невероятных человека, которые не любят проигрывать даже в марблы

На этой неделе возвращаются матчи сборных в Лиге наций, однако далеко не все смогут принять в них участие. В частности это касается Дани Карвахаля и Родри, которые досрочно завершили этот сезон из-за серьезных травм. Голкипер сборной Испании Давид Рая объяснил важность этих игроков для "Фурии Роха".

"Мы многое теряем без них. В конце концов, мы говорим о лучших в мире на своей позиции, они могли бы выиграть Золотой мяч... будем надеяться на это. Однако, прежде всего, мы должны подчеркнуть их личности и их капитанские качества. Это люди с опытом, хорошие люди, которые подталкивают вас быть лучшими. Это два невероятных человека, которые не любят проигрывать даже в марблы", - заявил голкипер в интервью Marca.

Добавим, что Дани Карвахаль провел в этом сезоне 11 матчей, а Родри появлялся на поле лишь трижды.