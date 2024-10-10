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Реал Мадрид готов предложить своего игрока в обмен на Трента Александер-Арнольда

Испания

Французский полузащитник может стать частью сделки между клубами

Реал Мадрид готов предложить своего игрока в обмен на Трента Александер-Арнольда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже не впервые появляются слухи, тесно связывающие мадридский "Реал" со звездным защитником "Ливерпуля" Трентом Александром-Арнольдом. Французский полузащитник может стать частью соглашения между клубами.

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"Реал Мадрид" может предложить английскому клубу Орельена Чуамени в обмен на 26-летнего крайнего защитника, а также предложить немалую сумму за игрока. В сообщении утверждается, что "красные" хотят получить больше, чем просто деньги. Их намерение заключается в том, чтобы частью сделки стал полузащитник Орельен Чуамени или вингер Родриго.

Напомним, что ранее "Ливерпуль" уже проявлял интерес к Чуамени, а теперь может подписать полузащитника этой зимой. Французский игрок является ключевым игроком для мадридского "Реала", в текущем сезоне он стартовал во всех матчах Ла Лиги, кроме одного.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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