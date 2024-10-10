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17-летний Кубарси выбрал игрока, который больше всего достоин получить Золотой мяч

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В фавориты выбрал двух испанцев и одного бразильца

17-летний Кубарси выбрал игрока, который больше всего достоин получить Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Пау Кубарси считает, что "Золотой мяч" по итогам 2024 года должен достаться хавбеку "Манчестер Сити" Родри.

"Речь идет о выборе между Родри, Карвахалем или Винисиусом, но я бы отдал его Родри", – сказал юный центрбек в эфире Radioestadio Noche.

Стоит отметить, что как Родри, так и Дани Карвахаль больше не смогут сыграть в текущем сезоне из-за полученных травм.

Церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.

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Золотой мяч Даниэль Карвахаль Родри Винисиус Жуниор Пау Кубарси
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Источник:
Onda Cero
Опубликовал: Александр Бураков
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