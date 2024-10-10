17-летний Кубарси выбрал игрока, который больше всего достоин получить Золотой мяч

Защитник "Барселоны" Пау Кубарси считает, что "Золотой мяч" по итогам 2024 года должен достаться хавбеку "Манчестер Сити" Родри.

"Речь идет о выборе между Родри, Карвахалем или Винисиусом, но я бы отдал его Родри", – сказал юный центрбек в эфире Radioestadio Noche.

Стоит отметить, что как Родри, так и Дани Карвахаль больше не смогут сыграть в текущем сезоне из-за полученных травм.

Церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.