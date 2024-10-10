Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
17-летний Кубарси выбрал игрока, который больше всего достоин получить Золотой мяч
В фавориты выбрал двух испанцев и одного бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Пау Кубарси считает, что "Золотой мяч" по итогам 2024 года должен достаться хавбеку "Манчестер Сити" Родри.
"Речь идет о выборе между Родри, Карвахалем или Винисиусом, но я бы отдал его Родри", – сказал юный центрбек в эфире Radioestadio Noche.
Стоит отметить, что как Родри, так и Дани Карвахаль больше не смогут сыграть в текущем сезоне из-за полученных травм.
Церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Onda Cero
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "В автобус бросали камни и бутылки, а в раздевалку зашел Путин". Экс-игрок сборной Украины вспомнил исторический матч с Россией
- Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+
- Экс-футболиста АПЛ нашли мертвым в бассейне в Греции. Ему было 31
- Перекладина помогла Лунину сыграть сухой поединок. Оценки украинца за матч против Вильярреала
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн