Давид Рая об Икере Касильясе: Невероятно все, что он достиг со сборной и с Реалом

Давид Рая может стать основным вратарем Испании на октябрьских матчах Лиги наций из-за травмы Унаи Симона. Во время интервью с Marca, голкипер "Арсенала" рассказал кто является его кумиром среди игроков его амплуа.

"Икер Касильяс. Невероятно все, что он достиг со сборной и с "Реалом". Он типичный вратарь, который был вне игры целый матч, а в конце спас команду. Икер всегда появлялся, мне это нравится", - заявил Давид Рая.

Отметим, что Икер Касильяс выиграл немалое количество трофеев, в частности четыре раза выиграл Лигу чемпионов, дважды победил на чемпионатах Европы (2008 и 2012 гг.), а также становился чемпионом мира в 2010 году.