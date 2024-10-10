Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давид Рая об Икере Касильясе: Невероятно все, что он достиг со сборной и с Реалом
Голкипер Арсенала тепло отозвался о легенде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Давид Рая может стать основным вратарем Испании на октябрьских матчах Лиги наций из-за травмы Унаи Симона. Во время интервью с Marca, голкипер "Арсенала" рассказал кто является его кумиром среди игроков его амплуа.
"Икер Касильяс. Невероятно все, что он достиг со сборной и с "Реалом". Он типичный вратарь, который был вне игры целый матч, а в конце спас команду. Икер всегда появлялся, мне это нравится", - заявил Давид Рая.
Отметим, что Икер Касильяс выиграл немалое количество трофеев, в частности четыре раза выиграл Лигу чемпионов, дважды победил на чемпионатах Европы (2008 и 2012 гг.), а также становился чемпионом мира в 2010 году.
Популярное сейчас
- Англия U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 11.10.2024
- "Поздравляю Де Росси, который очень хотел его заполучить". Итальянский тренер предсказал, сколько голов забьёт Довбик за сезон
- Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+
- "Печальная новость для сборной и для футбола". Звезда Барселоны высказался о травме Карвахаля
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine