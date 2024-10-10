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Давид Рая об Икере Касильясе: Невероятно все, что он достиг со сборной и с Реалом

Испания

Голкипер Арсенала тепло отозвался о легенде

Давид Рая об Икере Касильясе: Невероятно все, что он достиг со сборной и с Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Давид Рая может стать основным вратарем Испании на октябрьских матчах Лиги наций из-за травмы Унаи Симона. Во время интервью с Marca, голкипер "Арсенала" рассказал кто является его кумиром среди игроков его амплуа.

"Икер Касильяс. Невероятно все, что он достиг со сборной и с "Реалом". Он типичный вратарь, который был вне игры целый матч, а в конце спас команду. Икер всегда появлялся, мне это нравится", - заявил Давид Рая.

Отметим, что Икер Касильяс выиграл немалое количество трофеев, в частности четыре раза выиграл Лигу чемпионов, дважды победил на чемпионатах Европы (2008 и 2012 гг.), а также становился чемпионом мира в 2010 году.

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Икер Касильяс Давид Райя
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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