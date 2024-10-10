Эпидемия травм продолжается в расположении сборной Испании

Сайт футбольной федерации Испании сообщил о том, что очередной игрок покинул расположение сборной. На этот раз проблемы возникли у вингера "Вильярреала" Эреми Пино.

Известно, что игрок прибыл в сборную Испании с жалобами на мышечный дискомфорт после последнего матча в чемпионате Испании против мадридского "Реала". Во избежание риска получить серьезную травму 21-летний испанец в ближайшее время вернется в клуб.

В семи матчах за "Вильярреал" в Ла Лиге вингер отметился лишь одной голевой передачей. Пока неизвестно, кого довызовет Луис де ла Фуэнте вместо нападающего "Вильярреала".