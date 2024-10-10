Испанская федерация не может предложить де ла Фуэнте новое соглашение из-за организационных проблем

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте недавно намекнул на то, что он недоволен нынешним контрактом, однако испанская федерация футбола пока не спешит предлагать специалисту новое соглашение.

А все из-за ряда организационных проблем, которые возникли в федерации после скандала с бывшим президентом Луисом Рубиалесом. Отстранение испанца привело к тому, что временное руководство федерации не имеет полномочий для ведения переговоров и заключения новых контрактов.

Напомним, что именно Рубиалес обещал де ла Фуэнте повышение зарплаты и новое соглашение. Теперь тренеру придется ждать назначения президента федерации, чтобы решить вопрос со своим контрактом.