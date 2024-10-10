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Испанская федерация не может предложить де ла Фуэнте новое соглашение из-за организационных проблем
Новый президент федерации может предложить тренеру другой контракт
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте недавно
А все из-за ряда организационных проблем, которые возникли в федерации после скандала с бывшим президентом Луисом Рубиалесом. Отстранение испанца привело к тому, что временное руководство федерации не имеет полномочий для ведения переговоров и заключения новых контрактов.
Напомним, что именно Рубиалес обещал де ла Фуэнте повышение зарплаты и новое соглашение. Теперь тренеру придется ждать назначения президента федерации, чтобы решить вопрос со своим контрактом.
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