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Испанская федерация не может предложить де ла Фуэнте новое соглашение из-за организационных проблем

Испания

Новый президент федерации может предложить тренеру другой контракт

Испанская федерация не может предложить де ла Фуэнте новое соглашение из-за организационных проблем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте недавно намекнул на то, что он недоволен нынешним контрактом, однако испанская федерация футбола пока не спешит предлагать специалисту новое соглашение.

А все из-за ряда организационных проблем, которые возникли в федерации после скандала с бывшим президентом Луисом Рубиалесом. Отстранение испанца привело к тому, что временное руководство федерации не имеет полномочий для ведения переговоров и заключения новых контрактов.

Напомним, что именно Рубиалес обещал де ла Фуэнте повышение зарплаты и новое соглашение. Теперь тренеру придется ждать назначения президента федерации, чтобы решить вопрос со своим контрактом.

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Испания Луис Рубиалес Луис де ла Фуэнте
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Источник:
Сope
Опубликовал: Екатерина Власова
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