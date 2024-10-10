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Барселона продолжает работать над укреплением своего финансового положения

Испания

Клуб ищет новых инвесторов для проекта Barça Vision

Барселона продолжает работать над укреплением своего финансового положения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Барселона" ведет активные переговоры с новым инвестором для развития амбициозного проекта Barça Vision в рамках Bridgeburg Invest - важной инициативы, направленной на улучшение финансового состояния клуба.

"Барса" ожидает, что стоимость Barça Vision в этом сезоне превысит значительную сумму в 408 миллионов евро. Новый инвестор, как ожидается, станет партнером компании Aramark, которая уже является акционером проекта.

Если переговоры с новым инвестором увенчаются успехом, это станет важным шагом для "Барселоны" на пути к восстановлению финансовой стабильности.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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