Барселона продолжает работать над укреплением своего финансового положения

"Барселона" ведет активные переговоры с новым инвестором для развития амбициозного проекта Barça Vision в рамках Bridgeburg Invest - важной инициативы, направленной на улучшение финансового состояния клуба.

"Барса" ожидает, что стоимость Barça Vision в этом сезоне превысит значительную сумму в 408 миллионов евро. Новый инвестор, как ожидается, станет партнером компании Aramark, которая уже является акционером проекта.

Если переговоры с новым инвестором увенчаются успехом, это станет важным шагом для "Барселоны" на пути к восстановлению финансовой стабильности.