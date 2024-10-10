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Патрик Клюйверт относительно игры Мбаппе в Реале: Ему нужно время, но для меня он один из лучших в мире
Голландец уверен, что француз еще принесет пользу команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Летом Килиан Мбаппе перешел в мадридский "Реал". Несмотря на то, что футболист имеет хорошую результативность, его игра и форма сейчас далеко не лучшие. Легенда "Аякса" и "Барселоны" Патрик Клюйверт уверен в том, что французский нападающий еще проявит себя в футболке "сливочных".
"Ему нужно адаптироваться. Нелегко провести всю карьеру во Франции и приехать в Испанию, где очень сильная Ла Лига, и нелегко адаптироваться. Ему нужно время, но для меня он один из лучших в мире. Я уверен, что он адаптируется и принесет пользу", - заявил Клюйверт в интервью Marca.
Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 11 матчей, где отметился 7 голами и результативной передачей.
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