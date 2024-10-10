Патрик Клюйверт о выступлениях Барселоны в этом сезоне: Они заслуживают того, чтобы быть там, и Ханси делает хорошую работу

"Барселона" имеет отличный старт в этом сезоне Ла Лиги, где она лидирует в турнирной таблице с 24 очками после девяти туров. Экс-игрок каталонцев Патрик Клюйверт отметил, что несмотря на кадровые проблемы, команда демонстрирует великолепную игру под руководством Ханси Флика.

"У них все хорошо, молодежь справляется, даже несмотря на травмы. Они заслуживают того, чтобы быть там, и Ханси делает хорошую работу. Роберт [Левандовский] меня не удивил, я всегда им восхищался. Посмотрим, как долго продлится эта голевая серия поляка", - заявил Клюйверт в интервью Marca.

Добавим, что следующий поединок "Барселона" проведет 20 октября дома против "Севильи".