Кукурелья – о стиле игры Хетафе: Возможно, это не очень привлекательный футбол для людей, но все вполне законно

В этом сезоне "Хетафе" выглядит не очень убедительно - 8 очков и 16 место в Ла Лиге. Кроме того, команду Хосе Бордаласа часто критикуют за агрессивный стиль игры его подопечных. Марк Кукурелья с 2019 по 2021 гг. играл за "темно-синих" и в недавнем интервью он встал на защиту своего бывшего тренера.

"Я должен защищать его. С тем, что у него есть, он получает лучшее, и я думаю, что "Хетафе" будет спасен. Во многом это произойдет благодаря тому, как он выжимает максимум из своих игроков. Он всегда выкладывается на 100%, и они сражаются не на жизнь, а на смерть. Возможно, это не очень привлекательный футбол для людей, но все вполне законно, и есть много команд, которые играют подобным образом", - цитирует слова Кукурелье Marca.

Добавим, что следующий матч "Хетафе" сыграет 20 октября на выезде против "Вильярреала".