Гюлер: Между мной и Анчелотти нет никаких проблем

Правый вингер "Реала" Арда Гюлер заверил, что у него нет никаких проблем с главным тренером команды Карло Анчелотти.

"Между мной и Анчелотти нет никаких проблем. В этом году я получаю больше игрового времени. Конечно, я хочу играть каждую игру..., но это нормально. Все хорошо. Нет никаких проблем", - сказал Арда.