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Гюлер: Между мной и Анчелотти нет никаких проблем
Арда отрицает конфликт с тренером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Реала" Арда Гюлер заверил, что у него нет никаких проблем с главным тренером команды Карло Анчелотти.
"Между мной и Анчелотти нет никаких проблем. В этом году я получаю больше игрового времени. Конечно, я хочу играть каждую игру..., но это нормально. Все хорошо. Нет никаких проблем", - сказал Арда.
Гюлер в текущем сезоне сыграл 10 матчей - 291 минуту.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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