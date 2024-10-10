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Гюлер: Между мной и Анчелотти нет никаких проблем

Испания
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Арда отрицает конфликт с тренером Реала

Гюлер: Между мной и Анчелотти нет никаких проблем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Реала" Арда Гюлер заверил, что у него нет никаких проблем с главным тренером команды Карло Анчелотти.

"Между мной и Анчелотти нет никаких проблем. В этом году я получаю больше игрового времени. Конечно, я хочу играть каждую игру..., но это нормально. Все хорошо. Нет никаких проблем", - сказал Арда.

Гюлер в текущем сезоне сыграл 10 матчей - 291 минуту.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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