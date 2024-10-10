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"Я хочу сбалансировать обучение и футбол". Центрбек Барселоны расставил приоритеты

Испания
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Футболист дал интервью Mundo Deportivo

"Я хочу сбалансировать обучение и футбол". Центрбек Барселоны расставил приоритеты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17-летний центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси, который уже привлекает к себе внимание скаутов ведущих европейских клубов, продолжает активно совмещать футбольную карьеру с учебой в школе.

"Я учусь на втором курсе средней школы. Я хочу сбалансировать учебу и футбол", - признался Кубарси в интервью Mundo Deportivo.

Пау в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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