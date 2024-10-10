"Я хочу сбалансировать обучение и футбол". Центрбек Барселоны расставил приоритеты

17-летний центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси, который уже привлекает к себе внимание скаутов ведущих европейских клубов, продолжает активно совмещать футбольную карьеру с учебой в школе.

"Я учусь на втором курсе средней школы. Я хочу сбалансировать учебу и футбол", - признался Кубарси в интервью Mundo Deportivo.

Пау в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.