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Реал сделал заявление относительно тяжёлой травмы Карвахаля

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Латераль был прооперирован

Реал сделал заявление относительно тяжёлой травмы Карвахаля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 11 октября, правый защитник Дани Карвахаль успешно перенес операцию под наблюдением медицинского департамента мадридского "Реала". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, в последнем матче "сливочных" в Ла Лиге против "Вильярреала" (2:0) 32-летний испанец порвал переднюю крестообразную связку и подколенное сухожилие правой ноги.

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Отмечается, что Дани начнет процесс восстановления в ближайшие дни.

По данным СМИ, Карвахаль сможет вернуться на поле уже во второй половине 2025 года.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль травма
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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