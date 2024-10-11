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Реал сделал заявление относительно тяжёлой травмы Карвахаля
Латераль был прооперирован
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 октября, правый защитник Дани Карвахаль успешно перенес операцию под наблюдением медицинского департамента мадридского "Реала". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Напомним, в последнем матче "сливочных" в Ла Лиге против "Вильярреала" (2:0) 32-летний испанец порвал переднюю крестообразную связку и подколенное сухожилие правой ноги.
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Отмечается, что Дани начнет процесс восстановления в ближайшие дни.
По данным СМИ, Карвахаль сможет вернуться на поле уже во второй половине 2025 года.
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