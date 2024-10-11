Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков. Кто на первом месте?

Во время международоного перерыва, пока клубный футбол на паузе, авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Испании и Англии. Известно об изменениях трансферной стоимости самых дорогих игроков мира.

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Открывает десятку самых дорогих игроков мира 26-летний уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде. Его цена за последние месяцы выросла на 10 миллионов евро по сравнению с последним обновлением, и теперь его трансферная стоимость составляет 130 миллионов евро.

На пятом месте в рейтинге расположился 17-летний Ламин Ямаль, представляющий "Барселону". Талантливый вингер "сине-гранатовых" и чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании подорожал на 30 миллионов евро. Его ценник сейчас составляет 150 миллионов евро.

На первой строчке расположились сразу двое игроков: Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Винисус Жуниор из "Реала". Оба игрока оцениваются в 200 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.

Рейтинг топ-10 самых дорогих игроков мира выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" (24 года, Норвегия) — 200 млн евро Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" (24 года, Бразилия) — 200 млн евро Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" (21 год, Англия) — 180 млн евро Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид" (25 лет, Франция) — 180 млн евро Ламин Ямаль, "Барселона" (17 лет, Испания) — 150 млн евро Фил Фоден, "Манчестер Сити" (24 года, Англия) — 150 млн евро Букайо Сака, "Арсенал" (23 года, Англия) — 140 млн евро Флориан Виртц, "Байер Леверкузен" (21 год, Германия) — 130 млн евро Джамал Мусиала, "Бавария Мюнхен" (21 год, Германия) — 130 млн евро Федерико Вальверде, "Реал Мадрид" (26 лет, Уругвай) — 130 млн евро

Напомним, что портал Transfermarkt — немецкий веб-сайт, который является одним из самых популярных ресурсов, который публикует информацию о футболе, в частности трансферные новости и дает собственную оценку рыночной стоимости игроков мира.