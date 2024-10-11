  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Болельщики Атлетико Мадрид нанесли клубу новые проблемы: УЕФА наложил санкции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Атлетико Мадрид нанесли клубу новые проблемы: УЕФА наложил санкции

Испания

Клуб оштрафовали на 30 000 евро

Болельщики Атлетико Мадрид нанесли клубу новые проблемы: УЕФА наложил санкции

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Действия болельщиков мадридский "Атлетико" во время матча Лиги чемпионов против "Бенфики" привели к серьезным последствиям для клуба.

Фанаты "Атлетико" продемонстрировали расистское и дискриминационное поведение во время поединка. В результате этого мадридский клуб оштрафовали на 30 000 евро.

Кроме того, "Атлетико" запретили продавать билеты своим болельщикам на один выездной матч еврокубков.

Читайте такжеКапитан сборной Испании столкнулся с депрессией: Я думал, что больше никогда не смогу обуть бутсы
По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид оказался в центре скандала из-за отсутствия лицензий на проведение мероприятий на Бернабеу
yellow-arrow
Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков. Кто на первом месте?
yellow-arrow
Реал сделал заявление относительно тяжёлой травмы Карвахаля
Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости