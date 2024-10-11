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Болельщики Атлетико Мадрид нанесли клубу новые проблемы: УЕФА наложил санкции
Клуб оштрафовали на 30 000 евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Действия болельщиков мадридский "Атлетико" во время матча Лиги чемпионов против "Бенфики" привели к серьезным последствиям для клуба.
Фанаты "Атлетико" продемонстрировали расистское и дискриминационное поведение во время поединка. В результате этого мадридский клуб оштрафовали на 30 000 евро.
Кроме того, "Атлетико" запретили продавать билеты своим болельщикам на один выездной матч еврокубков.
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