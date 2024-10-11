Болельщики Атлетико Мадрид нанесли клубу новые проблемы: УЕФА наложил санкции

Действия болельщиков мадридский "Атлетико" во время матча Лиги чемпионов против "Бенфики" привели к серьезным последствиям для клуба.

Фанаты "Атлетико" продемонстрировали расистское и дискриминационное поведение во время поединка. В результате этого мадридский клуб оштрафовали на 30 000 евро.

Кроме того, "Атлетико" запретили продавать билеты своим болельщикам на один выездной матч еврокубков.