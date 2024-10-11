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Реал Мадрид оказался в центре скандала из-за отсутствия лицензий на проведение мероприятий на Бернабеу
Снова скандал
twitter.com/realmadriden
Мадридский "Реал" столкнулся с серьезными проблемами. Ассоциация пострадавших от "Бернабеу", которая борется с проведением концертов на обновленном стадионе из-за шума, утверждает, что клуб продолжает проводить футбольные матчи и концерты без необходимых муниципальных лицензий.
По словам ассоциации, предыдущая лицензия закончила свое действие еще в 2001 году, а с начала реконструкции стадиона в 2019 году городской совет не предоставлял "Реалу" разрешения на проведение подобных мероприятий.
Клуб отвергает эти обвинения. "Реал Мадрид" утверждает, что имеющиеся у него разрешения вполне достаточны для проведения как футбольных матчей, так и концертов.
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