Реал Мадрид оказался в центре скандала из-за отсутствия лицензий на проведение мероприятий на Бернабеу

Мадридский "Реал" столкнулся с серьезными проблемами. Ассоциация пострадавших от "Бернабеу", которая борется с проведением концертов на обновленном стадионе из-за шума, утверждает, что клуб продолжает проводить футбольные матчи и концерты без необходимых муниципальных лицензий.

По словам ассоциации, предыдущая лицензия закончила свое действие еще в 2001 году, а с начала реконструкции стадиона в 2019 году городской совет не предоставлял "Реалу" разрешения на проведение подобных мероприятий.

Клуб отвергает эти обвинения. "Реал Мадрид" утверждает, что имеющиеся у него разрешения вполне достаточны для проведения как футбольных матчей, так и концертов.