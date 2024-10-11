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ФИФА выплатит компенсацию Барселоне за потерю игрока из-за травмы
Клуб может получить 7,5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави, который сейчас восстанавливается после травмы, полученной на международном уровне, может принести клубу значительную сумму денег.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, ФИФА выплатит компенсацию "Барселоне" за потерю игрока из-за травмы, полученной во время матча квалификации к Евро-2024.
Гави травмировал крестообразные связки в матче против сборной Грузии. По правилам ФИФА, клубы могут получить компенсацию, если игрок выбывает на срок более 28 дней. "Барселона" может получить более 6 миллионов евро, если Гави вернется на поле 20 октября. Однако, если у игрока случается рецидив, то сумма компенсации может вырасти до 7,5 миллиона евро.
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