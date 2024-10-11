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Испанский Леганес стал обладателем трофея
Это уже 24 трофей в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Испанский "Леганес" стал обладателем "Кубка огурца". Они обыграли "Вальядолид" со счётом 3:1.
"Леганес" - рекордсмен по победе в турнире. Это их 24 трофей.
Турнир проводится с 1980 года. Каждый год в рамках турнира "Леганес" играет с различными испанскими клубами. Победителю достаётся трофей в виде золотого огурца, а проигравшая команда получает серебряный.
Город Леганес, который представляет клуб, знаменит в Испании выращиванием огурцов. У клуба есть маскот огурца в маске.
После международного перерыва, "Леганес" сыграет с "Атлетико" 20 октября. В турнирной таблице "Леганес" находится на 17 месте с 8 очками.
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