  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Испанский Леганес стал обладателем трофея
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанский Леганес стал обладателем трофея

Испания

Это уже 24 трофей в истории клуба

Испанский Леганес стал обладателем трофея

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

Испанский "Леганес" стал обладателем "Кубка огурца". Они обыграли "Вальядолид" со счётом 3:1.

"Леганес" - рекордсмен по победе в турнире. Это их 24 трофей.

Испанский Леганес стал обладателем трофея - изображение 1

Турнир проводится с 1980 года. Каждый год в рамках турнира "Леганес" играет с различными испанскими клубами. Победителю достаётся трофей в виде золотого огурца, а проигравшая команда получает серебряный.

Город Леганес, который представляет клуб, знаменит в Испании выращиванием огурцов. У клуба есть маскот огурца в маске.

После международного перерыва, "Леганес" сыграет с "Атлетико" 20 октября. В турнирной таблице "Леганес" находится на 17 месте с 8 очками.

По теме
yellow-arrow
АПЛ планирует в следующем году ввести нововведения в турнире. Какие?
yellow-arrow
ФИФА выплатит компенсацию Барселоне за потерю игрока из-за травмы
yellow-arrow
Реал Мадрид оказался в центре скандала из-за отсутствия лицензий на проведение мероприятий на Бернабеу
Леганес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
11.10.2024 в 18:06
Фігня. Ось в Барси набагато більше Кубків Гампера . Правда, в цьому році і його просрали
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
11.10.2024 в 18:06
Фігня. Ось в Барси набагато більше Кубків Гампера . Правда, в цьому році і його просрали
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости