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АПЛ планирует в следующем году ввести нововведения в турнире. Какие?

Испания

В Англии считают, что это поможет лучше освещать матчи

АПЛ планирует в следующем году ввести нововведения в турнире. Какие?

фото - Getty Images

Новина українською

По словам журналиста, английская Премьер-Лига планирует реализовать три варианта для улучшения освещённости матчей.

Клубам каждую неделю предстоит выбрать один вариант:

  • Интервью с футболистом или тренером в перерыве матча;
  • интервью с футболистом, который был заменён;
  • трансляция из раздевалки команды.

Также журналист написал, что интервью в перерыве может быть не только с главным тренером команды, но и его помощником.

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Английская Премьер-лига
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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