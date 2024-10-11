Испания
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АПЛ планирует в следующем году ввести нововведения в турнире. Какие?
В Англии считают, что это поможет лучше освещать матчи
фото - Getty Images
По словам журналиста, английская Премьер-Лига планирует реализовать три варианта для улучшения освещённости матчей.
Клубам каждую неделю предстоит выбрать один вариант:
- Интервью с футболистом или тренером в перерыве матча;
- интервью с футболистом, который был заменён;
- трансляция из раздевалки команды.
Также журналист написал, что интервью в перерыве может быть не только с главным тренером команды, но и его помощником.
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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