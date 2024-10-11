АПЛ планирует в следующем году ввести нововведения в турнире. Какие?

По словам журналиста, английская Премьер-Лига планирует реализовать три варианта для улучшения освещённости матчей.

Клубам каждую неделю предстоит выбрать один вариант:

Интервью с футболистом или тренером в перерыве матча;

интервью с футболистом, который был заменён;

трансляция из раздевалки команды.

Также журналист написал, что интервью в перерыве может быть не только с главным тренером команды, но и его помощником.