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Массовые столкновения на строительстве нового стадиона Барселоны: рабочие устроили драку с палками

Испания

Шесть человек получили незначительные травмы

Массовые столкновения на строительстве нового стадиона Барселоны: рабочие устроили драку с палками

fc barcelona

Новина українською

На строительстве нового стадиона "Барселоны" - "Камп Ноу" произошла драка.

Как сообщает издание Relevo, около 20 рабочих, румыны и албанцы, напали на прораба с палками. В результате стычки шесть человек получили незначительные травмы, а все участники драки были изгнаны со строительной площадки.

Это не первый случай драки между работниками на "Камп Ноу". В конце мая произошел еще один инцидент, где не обошлось без медицинской помощи пострадавшим от стычки.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 22:08
У бамжарсы по другому быть не могло...наверняка работникам деньги не платят.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 22:08
У бамжарсы по другому быть не могло...наверняка работникам деньги не платят.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
11.10.2024 в 21:50
Щось пішло не так))).
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