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Массовые столкновения на строительстве нового стадиона Барселоны: рабочие устроили драку с палками
Шесть человек получили незначительные травмы
fc barcelona
На строительстве нового стадиона "Барселоны" - "Камп Ноу" произошла драка.
Как сообщает издание Relevo, около 20 рабочих, румыны и албанцы, напали на прораба с палками. В результате стычки шесть человек получили незначительные травмы, а все участники драки были изгнаны со строительной площадки.
@CocoExiliado pic.twitter.com/fav15ENwBC— @CocoExiliado (@CocoMediaExilio) October 11, 2024
Это не первый случай драки между работниками на "Камп Ноу". В конце мая произошел еще один инцидент, где не обошлось без медицинской помощи пострадавшим от стычки.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 22:08
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