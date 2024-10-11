Массовые столкновения на строительстве нового стадиона Барселоны: рабочие устроили драку с палками

На строительстве нового стадиона "Барселоны" - "Камп Ноу" произошла драка.

Как сообщает издание Relevo, около 20 рабочих, румыны и албанцы, напали на прораба с палками. В результате стычки шесть человек получили незначительные травмы, а все участники драки были изгнаны со строительной площадки.

Это не первый случай драки между работниками на "Камп Ноу". В конце мая произошел еще один инцидент, где не обошлось без медицинской помощи пострадавшим от стычки.