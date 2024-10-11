Молодой защитник Реала продлил контракт с клубом

17-летний защитник мадридского "Реала" Хоан Мартинес продлил контракт с клубом до 2026 года. Игрок похвалил свой клуб и признался, что готов к любому развитию событий.

Я очень счастлив и взволнован продлением своего контракта с этим великим клубом, лучшим в мире. Теперь, с большим желанием, чем когда-либо, я готов ко всему, что произойдет, - сказал Мартинес.

Фабрицио Романо выложил подтверждение.

Хоан Мартинес – воспитанник "Леванте". Игроком "сливочных" стал летом 2023 года. Сначала игрок был в команде U17. В ноябре 2023 года его перевели в команду U19.

Сейчас защитник, по информации TransferMarkt травмирован. У него обнаружен разрыв крестообразной связки и на него команда не сможет рассчитывать до весны 2025 года.