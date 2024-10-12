Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Mundo Deportivo: Барса продолжает платить Месси, Бускетсу и Альбе
Не рассчитались
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" до конца нынешнего сезона будет выплачивать деньги Лионелю Месси, Серхио Бускетсу и Жорди Альби. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По имеющейся информации, "Барса" должна деньги Месси, Альби и Бускетсу за коронавирусный сезон, когда игроки пошли на уступки и временно уменьшили суммы в контрактах. Отмечается, что весной 2025 долги будут полностью погашены.
Напомним, Месси не играет за "Барселону" с 2021 года, а Альба и Бускетс покинули команду в 2023 году.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-чемпион мира резко изменил прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Саньоль: Две трети матча мы были лучшей командой на поле. Должны постоянно держать свой уровень, улучшаться
- "Так и не смогли разбить украинский корабль". Украина – Грузия. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Реал Мадрид готов предложить своего игрока в обмен на Трента Александер-Арнольда
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн