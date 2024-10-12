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Mundo Deportivo: Барса продолжает платить Месси, Бускетсу и Альбе

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Mundo Deportivo: Барса продолжает платить Месси, Бускетсу и Альбе

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" до конца нынешнего сезона будет выплачивать деньги Лионелю Месси, Серхио Бускетсу и Жорди Альби. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По имеющейся информации, "Барса" должна деньги Месси, Альби и Бускетсу за коронавирусный сезон, когда игроки пошли на уступки и временно уменьшили суммы в контрактах. Отмечается, что весной 2025 долги будут полностью погашены.

Напомним, Месси не играет за "Барселону" с 2021 года, а Альба и Бускетс покинули команду в 2023 году.

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Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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