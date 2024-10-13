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Федерико Вальверде: Не против поменяться и побегать за наших нападающих
Поделился своим мнением о позиции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Уругвая и полузащитник "Реал Мадрид" Федерико Вальверде рассказал о защите и о том, как должны работать в обороне нападающие.
"Хорошо, что некоторые нападающие время от времени помогают нам, но есть игроки, которым нечего защищаться. Лично я ничего не имею против, когда нападающий выступает оборонительным звеном, я, например, не против поменяться и побегать за наших нападающих", — сказал Вальверде.
Напомним, Федерико Вальверде присоединился к мадридскому "Реалу" летом 2018 года. За этот сезон уругваец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
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