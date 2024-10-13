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Федерико Вальверде: Не против поменяться и побегать за наших нападающих

Испания

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Федерико Вальверде: Не против поменяться и побегать за наших нападающих

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан сборной Уругвая и полузащитник "Реал Мадрид" Федерико Вальверде рассказал о защите и о том, как должны работать в обороне нападающие.

"Хорошо, что некоторые нападающие время от времени помогают нам, но есть игроки, которым нечего защищаться. Лично я ничего не имею против, когда нападающий выступает оборонительным звеном, я, например, не против поменяться и побегать за наших нападающих", — сказал Вальверде.

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Напомним, Федерико Вальверде присоединился к мадридскому "Реалу" летом 2018 года. За этот сезон уругваец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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