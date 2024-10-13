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Гави близок к возвращению в состав Барселоны

Испания

Игрок пропустил начало сезона из-за травмы

Гави близок к возвращению в состав Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Барселона" готова дать согласие на возвращение игрока.

Возвращение Гави неизбежно. Руководство "Барсы" готово дать "зеленый свет" в ближайшее время, - сообщил Фабрицио Романо.

Гави в конце ноября 2023 года получил травму крестообразной связки из-за чего пропустил остаток прошлого сезона и начало нового.

За "Барселону" во всех турнирах полузащитник забил 7 голов и отдал 14 передач.

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Барселона Гави
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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