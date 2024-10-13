Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гави близок к возвращению в состав Барселоны
Игрок пропустил начало сезона из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Барселона" готова дать согласие на возвращение игрока.
Возвращение Гави неизбежно. Руководство "Барсы" готово дать "зеленый свет" в ближайшее время, - сообщил Фабрицио Романо.
Гави в конце ноября 2023 года получил травму крестообразной связки из-за чего пропустил остаток прошлого сезона и начало нового.
За "Барселону" во всех турнирах полузащитник забил 7 голов и отдал 14 передач.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря
- Триумф Пиренейского полуострова, лидерство Луческу, камбэк банды Модрича и контрольные матчи команд УПЛ. Главные новости за 12 октября
- Цыганык: В обороне бардак. Таловеров так не имеет права играть
- ФИФА выплатит компенсацию Барселоне за потерю игрока из-за травмы
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн