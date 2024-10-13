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На замену Карвахалю. Реал интересуется правым защитником Ювентуса

Испания

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На замену Карвахалю. Реал интересуется правым защитником Ювентуса

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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По сообщению Calciomercato, мадридский "Реал" рассматривает вариант подписания правого защитника туринского "Ювентуса" Андреа Камбьязо.

24-летний футболист должен стать заменой для травмированного Дани Карвахаля. Напомним, испанец вылетел на год.

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Источник добавляет, что "Ювентус" сейчас не заинтересован в продаже игрока. К слову, его рыночная стоимость по данным Transfermarkt - 25 млн евро. Контракт с туринцами рассчитан до конца июня 2029-го года.

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Источник:
www.calciomercato.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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