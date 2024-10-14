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Звёздный защитник Реала может завершить карьеру - СМИ
Шокирующая новость
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба может завершить карьеру в 32 года.
"Реал" уже ищет варианты на зимнее трансферное окно, потому что Алабе трудно вернуться: у него уменьшился хрящ, а это значит, что кости в колене трутся друг о друга, и он испытывает сильную боль даже при ходьбе", - сказал журналист Onda Cero Эду Пидаль.
Ранее стало известно, что Давид не сможет вернуться на поле до конца 2024 года.
Напомним, Алаба проходит восстановления после разрыва передней крестообразной связки колена в матче с "Вильярреалом" 17 декабря 2023 года.
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