Звёздный защитник Реала может завершить карьеру - СМИ

Защитник мадридского "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба может завершить карьеру в 32 года.

"Реал" уже ищет варианты на зимнее трансферное окно, потому что Алабе трудно вернуться: у него уменьшился хрящ, а это значит, что кости в колене трутся друг о друга, и он испытывает сильную боль даже при ходьбе", - сказал журналист Onda Cero Эду Пидаль.

Ранее стало известно, что Давид не сможет вернуться на поле до конца 2024 года.

Напомним, Алаба проходит восстановления после разрыва передней крестообразной связки колена в матче с "Вильярреалом" 17 декабря 2023 года.