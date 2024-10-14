Центр поля уже почти в полной обойме. Ещё один хавбек Барселоны восстановился после травмы

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес сегодня вернулся к групповым тренировкам каталонской команды. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Фермин выбыл из строя более месяца назад, получив травму во время международной паузы в матче за молодежную сборную Испании до 21 года.

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Вскоре воспитанник Ла Масии возобновил тренировки, однако в тот же день у него снова возникли проблемы с бедром, из-за чего он вылетел ещё на три недели.

В нынешнем сезоне Лопес сыграл три поединка, не отличившись результативными действиями.

20 октября "Барселона" сыграет в Ла Лиге против "Севильи".