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Центр поля уже почти в полной обойме. Ещё один хавбек Барселоны восстановился после травмы

Испания

Возвращение близко

Центр поля уже почти в полной обойме. Ещё один хавбек Барселоны восстановился после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес сегодня вернулся к групповым тренировкам каталонской команды. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Фермин выбыл из строя более месяца назад, получив травму во время международной паузы в матче за молодежную сборную Испании до 21 года.

Вскоре воспитанник Ла Масии возобновил тренировки, однако в тот же день у него снова возникли проблемы с бедром, из-за чего он вылетел ещё на три недели.

В нынешнем сезоне Лопес сыграл три поединка, не отличившись результативными действиями.

20 октября "Барселона" сыграет в Ла Лиге против "Севильи".

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Барселона травма Фермин Лопес
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
14.10.2024 в 15:46
Та то шо они восстанавливаются это всё до сраки. Через игру-две они снова ломаются. Это нездоровая куйня уже вкрай достала.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
14.10.2024 в 15:46
Та то шо они восстанавливаются это всё до сраки. Через игру-две они снова ломаются. Это нездоровая куйня уже вкрай достала.
Ответить
0
0

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