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Центр поля уже почти в полной обойме. Ещё один хавбек Барселоны восстановился после травмы
Возвращение близко
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес сегодня вернулся к групповым тренировкам каталонской команды. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.
Фермин выбыл из строя более месяца назад, получив травму во время международной паузы в матче за молодежную сборную Испании до 21 года.
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Вскоре воспитанник Ла Масии возобновил тренировки, однако в тот же день у него снова возникли проблемы с бедром, из-за чего он вылетел ещё на три недели.
В нынешнем сезоне Лопес сыграл три поединка, не отличившись результативными действиями.
20 октября "Барселона" сыграет в Ла Лиге против "Севильи".
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