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Неймар - о Винисиусе: Он заслуживает Золотой мяч

Испания

Вингер Аль-Хиляля поделился своими мыслями

Неймар - о Винисиусе: Он заслуживает Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Аль-Хиляля" Неймар выразил свою поддержку Винисиусу Жуниору в борьбе за престижную индивидуальную награду - "Золотой мяч".

"Я болею за то, чтобы Винисиус выиграл "Золотой мяч". Он провел отличный сезон, и никто не заслуживает этой награды больше, чем он.

Винисиус заслуживает "Золотой мяч", потому что он боец. Он много пострадал в своей жизни и превзошел все ожидания. Он преодолел большую критику. Сегодня он стал большим кумиром, героем для всех нас", - сказал Неймар.

Напомним, что церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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