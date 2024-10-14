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Неймар - о Винисиусе: Он заслуживает Золотой мяч
Вингер Аль-Хиляля поделился своими мыслями
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Левый вингер "Аль-Хиляля" Неймар выразил свою поддержку Винисиусу Жуниору в борьбе за престижную индивидуальную награду - "Золотой мяч".
"Я болею за то, чтобы Винисиус выиграл "Золотой мяч". Он провел отличный сезон, и никто не заслуживает этой награды больше, чем он.
Винисиус заслуживает "Золотой мяч", потому что он боец. Он много пострадал в своей жизни и превзошел все ожидания. Он преодолел большую критику. Сегодня он стал большим кумиром, героем для всех нас", - сказал Неймар.
Напомним, что церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.
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