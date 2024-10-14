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Барселона подтвердила информацию о повреждении Ламина Ямаля

Испания

Срок возвращения испанца пока неизвестен

Барселона подтвердила информацию о повреждении Ламина Ямаля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В официальном сообщении от "Барселоны" говорится о том, что Ламин Ямаль получил повреждение задней поверхности левого бедра из-за перенагрузки.

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Его возвращение зависит от скорости восстановления. Травма не является серьезной, однако сроки возвращения испанца пока неизвестны. Ожидается, что Ямаль сможет сыграть против "Севильи". Решение остается за Ханси Фликом.

Напомним, что Ямаль почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии левой ноги во время матча за сборную Испании против Дании на прошлой неделе.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.10.2024 в 17:56
Ямал медленно превращается, медленно превращается...в Фати!
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Комментарии 11
oda1979 (Запорожье)
14.10.2024 в 17:56
Ямал медленно превращается, медленно превращается...в Фати!
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0
0
Matachorros (Chicago)
14.10.2024 в 17:13
sticker
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Matachorros (Chicago)
14.10.2024 в 16:58
Уже на подходе Ансу 2 бамжарса в своём репертуаре.
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MAGA KING
14.10.2024 в 17:01
А теперь изъясни нам эту премудрость на понятном языке.)
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Вarcelinius
14.10.2024 в 17:21
Ты, как Доцент из к/ф "Джентльмены удачи"
 
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Вarcelinius
14.10.2024 в 16:50
Правильно, нах эту сраную, никому ненужную лигу наций.
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Nevermore (Донецк)
14.10.2024 в 17:07
Лига наций - лучший турнир в галактике!
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Вarcelinius
14.10.2024 в 17:24
Угу. А лучший турнир во Вселенной это лига галактик.
 
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MAGA KING
14.10.2024 в 16:50
Зачем с никакой Севильей? Там впереди посильнее соперник будет.
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Вarcelinius
14.10.2024 в 16:53
На пару секунд опередил.
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MAGA KING
14.10.2024 в 16:59
Так еще учти, что мой комментарий издалека до uа-football добирался
 
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