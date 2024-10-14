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Барселона подтвердила информацию о повреждении Ламина Ямаля
Срок возвращения испанца пока неизвестен
Getty Images/Global Images Ukraine
В официальном сообщении от "Барселоны" говорится о том, что Ламин Ямаль получил повреждение задней поверхности левого бедра из-за перенагрузки.
Его возвращение зависит от скорости восстановления. Травма не является серьезной, однако сроки возвращения испанца пока неизвестны. Ожидается, что Ямаль сможет сыграть против "Севильи". Решение остается за Ханси Фликом.
Напомним, что Ямаль почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии левой ноги во время матча за сборную Испании против Дании на прошлой неделе.
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