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Основной опорник Реала не планирует покидать свою команду

Испания

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Основной опорник Реала не планирует покидать свою команду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid

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Несмотря на интерес многих европейских топ-клубов, опорный полузащитник "Реала" Орельен Чуамени сосредоточен на будущем в мадридской команде.

Как сообщает Фабрицио Романо, француза не интересуют клубы Премьер-Лиги или любая другая команда. Игрок сосредоточен на "Реале".

Напомним, что Чуамени присоединился к мадридскому клубу в 2022 году из "Монако" за 80 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 11 матчей - 943 минуты.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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