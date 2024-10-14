Основной опорник Реала не планирует покидать свою команду

Несмотря на интерес многих европейских топ-клубов, опорный полузащитник "Реала" Орельен Чуамени сосредоточен на будущем в мадридской команде.

Как сообщает Фабрицио Романо, француза не интересуют клубы Премьер-Лиги или любая другая команда. Игрок сосредоточен на "Реале".

Напомним, что Чуамени присоединился к мадридскому клубу в 2022 году из "Монако" за 80 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 11 матчей - 943 минуты.