Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

В своем Х футболист написал: "ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!!!! Это так предсказуемо, как раз перед слушаниями, будто случайно".

Напомним, Мбаппе должен принять участие в слушаниях против своего бывшего клуба "ПСЖ", который задолжал ему 55 миллионов евро.