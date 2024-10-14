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Мбаппе прокомментировал обвинения в сексуальном насилии
Это так предсказуемо, как раз перед слушаниями (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.
В своем Х футболист написал: "ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!!!! Это так предсказуемо, как раз перед слушаниями, будто случайно".
Напомним, Мбаппе должен принять участие в слушаниях против своего бывшего клуба "ПСЖ", который задолжал ему 55 миллионов евро.
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Источник:Mbappe
Опубликовал: Екатерина Власова
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