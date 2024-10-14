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Реал хочет приобрести хавбека Байера

Испания
Обновлено

Фримпонг может покинуть свой клуб

Реал хочет приобрести хавбека Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" заинтересовался правым полузащитником "Байера" Джереми Фримпонгом. Об этом сообщает издание Sky Sports.

В контракте 23-летнего игрока предусмотрена опция выкупа за 40 миллионов евро, которую мадридский клуб может активировать уже этим летом.

Напомним, что контракт Фримпонга с "Реалом" рассчитан до 30 июня до 2028 года. Полузащитник в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

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Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Джереми Фримпонг
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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