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Реал хочет приобрести хавбека Байера
Фримпонг может покинуть свой клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" заинтересовался правым полузащитником "Байера" Джереми Фримпонгом. Об этом сообщает издание Sky Sports.
В контракте 23-летнего игрока предусмотрена опция выкупа за 40 миллионов евро, которую мадридский клуб может активировать уже этим летом.
Напомним, что контракт Фримпонга с "Реалом" рассчитан до 30 июня до 2028 года. Полузащитник в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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