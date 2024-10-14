Реал хочет приобрести хавбека Байера

Мадридский "Реал" заинтересовался правым полузащитником "Байера" Джереми Фримпонгом. Об этом сообщает издание Sky Sports.

В контракте 23-летнего игрока предусмотрена опция выкупа за 40 миллионов евро, которую мадридский клуб может активировать уже этим летом.

Напомним, что контракт Фримпонга с "Реалом" рассчитан до 30 июня до 2028 года. Полузащитник в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.