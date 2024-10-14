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"Лицемерие". ФИФА ответила на жалобу о злоупотреблении властью

Испания

ФИФА выступила с официальным заявлением

"Лицемерие". ФИФА ответила на жалобу о злоупотреблении властью

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спор между ведущими футбольными лигами Европы, профсоюзом футболистов FIFPro и ФИФА начался после того, как европейские футбольные институты подали жалобу в Комиссию Европейского Союза.

В ответ на эти обвинения ФИФА выступила с официальным заявлением, в котором отрицала все нарушения. Федерация утверждает, что календарь является необходимым для сохранения баланса между международным и клубным футболом. Кроме того, ФИФА обвинила европейские лиги в лицемерии и стремлении максимизировать собственную прибыль за счет увеличения количества товарищеских матчей и летних турне.

"Некоторые европейские лиги (которые являются организаторами и регуляторами соревнований) действуют из коммерческих интересов, лицемерно и не учитывая интересы других", - говорится в заявлении ФИФА.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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14.10.2024 в 23:25
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
14.10.2024 в 23:25
Жабогадюкинг
Ответить
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