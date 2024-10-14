"Лицемерие". ФИФА ответила на жалобу о злоупотреблении властью

Спор между ведущими футбольными лигами Европы, профсоюзом футболистов FIFPro и ФИФА начался после того, как европейские футбольные институты подали жалобу в Комиссию Европейского Союза.

В ответ на эти обвинения ФИФА выступила с официальным заявлением, в котором отрицала все нарушения. Федерация утверждает, что календарь является необходимым для сохранения баланса между международным и клубным футболом. Кроме того, ФИФА обвинила европейские лиги в лицемерии и стремлении максимизировать собственную прибыль за счет увеличения количества товарищеских матчей и летних турне.