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Барселона готова сделать все, что угодно, чтобы подписать Эрлинга Холанда

Испания

Жоан Лапорта хочет видеть звезду мирового футбола на Камп Ноу

Барселона готова сделать все, что угодно, чтобы подписать Эрлинга Холанда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта готов сделать все, что угодно, чтобы подписать суперзвезду "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда следующим летом или в 2026 году.

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Несмотря на продолжающиеся финансовые проблемы клуба, Жоан Лапорта полон решимости подписать 24-летнего норвежского форварда до открытия нового "Камп Ноу", которое предварительно запланировано на 2026 год.

Холанда связывают с возможным переездом в другой чемпионат. К нему проявляют внимание все топ-клубы Европы: "Реал Мадрид", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что действующий контракт Холанда с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года. Он дважды подряд получил награду лучшему бомбардиру АПЛ и выиграл требл с «горожанами» в своем дебютном сезоне за клуб.

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Барселона Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Вarcelinius
15.10.2024 в 14:41
Не нужен нам этот сраный хитрожопый хохланд, который в еврокубках и в сборной ничего не показывает. Пусть идёт в среал, там свиней принимают.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
15.10.2024 в 14:41
Не нужен нам этот сраный хитрожопый хохланд, который в еврокубках и в сборной ничего не показывает. Пусть идёт в среал, там свиней принимают.
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0
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Лекарь (село Дарниця)
15.10.2024 в 14:19
Барселона готова зробити що завгодно? Барселона може тільки відчмоктати
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1
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Вarcelinius
15.10.2024 в 14:45
О, узнаю, узнаю, лицо.. пардон, рыло настоящего мадри@аса. И давно это у тебя?
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Dr. House (Поділля)
15.10.2024 в 14:14
Від продажу Алєня в зоопарк і здачу Барсел@ха в поліклініку на досліди на Голланда не заробиш.... Ще й Альцика корова молока не дає...Біда в барсукових норах . До того ж Хаві не хоче айпад з айфоном повертати
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