Барселона готова сделать все, что угодно, чтобы подписать Эрлинга Холанда

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта готов сделать все, что угодно, чтобы подписать суперзвезду "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда следующим летом или в 2026 году.

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Несмотря на продолжающиеся финансовые проблемы клуба, Жоан Лапорта полон решимости подписать 24-летнего норвежского форварда до открытия нового "Камп Ноу", которое предварительно запланировано на 2026 год.

Холанда связывают с возможным переездом в другой чемпионат. К нему проявляют внимание все топ-клубы Европы: "Реал Мадрид", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что действующий контракт Холанда с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года. Он дважды подряд получил награду лучшему бомбардиру АПЛ и выиграл требл с «горожанами» в своем дебютном сезоне за клуб.