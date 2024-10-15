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Шведский суд признал Мбаппе невиновным по делу об изнасиловании

Испания

Потерпевшая написала заявление на игрока

Шведский суд признал Мбаппе невиновным по делу об изнасиловании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе оказался в центре громкого скандала. Форварда "Реала" обвиняют в сексуальном насилии.

Как пишет издание RMC Sport, шведская полиция начала расследование инцидента, который произошел в одном из отелей, где останавливался футболист. Потерпевшая написала заявление на игрока, но суд не подтвердил, что Мбаппе виновен.

Руководство "Реала" уже провело экстренное совещание по этому поводу. Юристы клуба заверили, что Мбаппе не грозит никаких санкций.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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