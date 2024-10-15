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Шведский суд признал Мбаппе невиновным по делу об изнасиловании
Потерпевшая написала заявление на игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе оказался в центре громкого скандала. Форварда "Реала" обвиняют в сексуальном насилии.
Как пишет издание RMC Sport, шведская полиция начала расследование инцидента, который произошел в одном из отелей, где останавливался футболист. Потерпевшая написала заявление на игрока, но суд не подтвердил, что Мбаппе виновен.
Руководство "Реала" уже провело экстренное совещание по этому поводу. Юристы клуба заверили, что Мбаппе не грозит никаких санкций.
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Источник:RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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