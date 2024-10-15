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Комиссия по борьбе с насилием предлагает оштрафовать Атлетико и закрыть их стадион

Испания

Клуб снова оштрафуют

Комиссия по борьбе с насилием предлагает оштрафовать Атлетико и закрыть их стадион

Getty Images/Global Images Ukraine

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Комиссия по борьбе с насилием предлагает оштрафовать "Атлетико Мадрид" на 65 тысяч евро и закрыть "Ванда Метрополитано" на две недели из-за инцидентов, произошедших во время мадридского дерби, совершенных болельщиками "матрасников", и во время матча Лиги чемпионов против "Бенфики".

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Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF), Апелляционный комитет УЕФА и Комиссия по борьбе с насилием вынесли решение против мадридского "Атлетико" из-за действий фанатского ультрас "Frente Atletico".

Инциденты, совершенные ультрас "Атлетико", привели к трем штрафам клуба на общую сумму в размере 140 тысяч евро и частичному закрытию южной трибуны стадиона.

Напомним, что ранее "Атлетико" опубликовал официальное заявление в связи со скандалом во время матча с "Реалом", в которой клуб осудил поведение некоторых болельщиков.

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Атлетико (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
MARCA
Опубликовал: Андрей Журба
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