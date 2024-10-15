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Комиссия по борьбе с насилием предлагает оштрафовать Атлетико и закрыть их стадион
Клуб снова оштрафуют
Getty Images/Global Images Ukraine
Комиссия по борьбе с насилием предлагает оштрафовать "Атлетико Мадрид" на 65 тысяч евро и закрыть "Ванда Метрополитано" на две недели из-за инцидентов, произошедших во время мадридского дерби, совершенных болельщиками "матрасников", и во время матча Лиги чемпионов против "Бенфики".
Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF), Апелляционный комитет УЕФА и Комиссия по борьбе с насилием вынесли решение против мадридского "Атлетико" из-за действий фанатского ультрас "Frente Atletico".
Инциденты, совершенные ультрас "Атлетико", привели к трем штрафам клуба на общую сумму в размере 140 тысяч евро и частичному закрытию южной трибуны стадиона.
Напомним, что ранее "Атлетико" опубликовал официальное заявление в связи со скандалом во время матча с "Реалом", в которой клуб осудил поведение некоторых болельщиков.
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