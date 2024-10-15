Президент Ла Лиги призывает Инфантино отменить Клубный чемпионат мира

Хавьер Тебас, глава Ла Лиги, открыто осудил планы ФИФА по проведению расширенного Клубного чемпионата мира. Он обратился к президенту ФИФА Джани Инфантино с требованием отменить турнир:

"Президент ФИФА, вы знаете, что вы не продали аудиовизуальные права за указанный вами бюджет. Вы знаете, что у вас нет спонсорской поддержки, которую вы заложили в бюджет, вы знаете, что лиги и союз игроков не хотят этого. Отмените этот чемпионат мира немедленно", - сказал Тебас.