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Президент Ла Лиги призывает Инфантино отменить Клубный чемпионат мира

Испания

Тебас открыто выразил несогласие с позицией ФИФА

Президент Ла Лиги призывает Инфантино отменить Клубный чемпионат мира

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Хавьер Тебас, глава Ла Лиги, открыто осудил планы ФИФА по проведению расширенного Клубного чемпионата мира. Он обратился к президенту ФИФА Джани Инфантино с требованием отменить турнир:

"Президент ФИФА, вы знаете, что вы не продали аудиовизуальные права за указанный вами бюджет. Вы знаете, что у вас нет спонсорской поддержки, которую вы заложили в бюджет, вы знаете, что лиги и союз игроков не хотят этого. Отмените этот чемпионат мира немедленно", - сказал Тебас.

Напомним, что ведущие футбольные лиги Европы, объединившись с профсоюзом футболистов FIFPro, подали иск против Международной федерации футбола (ФИФА) в Европейскую комиссию.

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Джанни Инфантино Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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