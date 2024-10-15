Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ла Лиги призывает Инфантино отменить Клубный чемпионат мира
Тебас открыто выразил несогласие с позицией ФИФА
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хавьер Тебас, глава Ла Лиги, открыто осудил планы ФИФА по проведению расширенного Клубного чемпионата мира. Он обратился к президенту ФИФА Джани Инфантино с требованием отменить турнир:
"Президент ФИФА, вы знаете, что вы не продали аудиовизуальные права за указанный вами бюджет. Вы знаете, что у вас нет спонсорской поддержки, которую вы заложили в бюджет, вы знаете, что лиги и союз игроков не хотят этого. Отмените этот чемпионат мира немедленно", - сказал Тебас.
Напомним, что ведущие футбольные лиги Европы, объединившись с профсоюзом футболистов FIFPro,
Популярное сейчас
- Цыганык: Мудрик – главная проблема этой сборной Украины
- Сборная требует перемен. Старый знакомый Реброва наступает на пятки Степаненко и Бражко
- Григорчук впервые прокомментировал свою отставку и провал в Нефтчи
- Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса