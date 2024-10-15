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Адвокат Мбаппе прокомментировал слухи, что его клиента обвиняют в изнасиловании
Килиан абсолютно спокоен (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Адвокат форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе прокомментировал слухи, что его клиента обвиняют в изнасиловании.
"Сегодня он был абсолютно спокоен. Мбаппе пошел тренироваться, потому что он знает, что ему абсолютно не в чем себя обвинять.
Килиан никогда не попадает в ситуацию, в которой для него существует риск. Это полностью исключает возможность того, что с его стороны были вменяемые действия. Я абсолютно уверен", - сказал адвокат.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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