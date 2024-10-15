Адвокат Мбаппе прокомментировал слухи, что его клиента обвиняют в изнасиловании

Адвокат форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе прокомментировал слухи, что его клиента обвиняют в изнасиловании.

"Сегодня он был абсолютно спокоен. Мбаппе пошел тренироваться, потому что он знает, что ему абсолютно не в чем себя обвинять.

Килиан никогда не попадает в ситуацию, в которой для него существует риск. Это полностью исключает возможность того, что с его стороны были вменяемые действия. Я абсолютно уверен", - сказал адвокат.