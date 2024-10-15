  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Адвокат Мбаппе прокомментировал слухи, что его клиента обвиняют в изнасиловании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Адвокат Мбаппе прокомментировал слухи, что его клиента обвиняют в изнасиловании

Испания

Килиан абсолютно спокоен (с)

Адвокат Мбаппе прокомментировал слухи, что его клиента обвиняют в изнасиловании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Адвокат форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе прокомментировал слухи, что его клиента обвиняют в изнасиловании.

"Сегодня он был абсолютно спокоен. Мбаппе пошел тренироваться, потому что он знает, что ему абсолютно не в чем себя обвинять.

Килиан никогда не попадает в ситуацию, в которой для него существует риск. Это полностью исключает возможность того, что с его стороны были вменяемые действия. Я абсолютно уверен", - сказал адвокат.

Читайте такжеШведский суд признал Мбаппе невиновным по делу об изнасиловании
По теме
yellow-arrow
Жирона отказалась от подписания россиянина. Довбик и Цыганков приложили руку
yellow-arrow
Шведский суд признал Мбаппе невиновным по делу об изнасиловании
yellow-arrow
Комиссия по борьбе с насилием предлагает оштрафовать Атлетико и закрыть их стадион
Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости