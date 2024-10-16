  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет подписать двух игроков Челси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет подписать двух игроков Челси

Испания

Клуб интересуется усилением

Барселона хочет подписать двух игроков Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В январе "Барселона" намерена подписать двух игроков "Челси". Каталонцы нацелены на дуэт полузащитников "синих": 20-летних Ромео Лавии и Карни Чуквуемеки.

Читайте такжеКапитан лондонского Челси рассматривает возможность сменить чемпионат

Как известно, Ганс-Дитер Флик был против идеи подписания нового центрального полузащитника в ближайшее трансферное окно. Флик считает, что текущие игроки команды способны играть на необходимом уровне. Однако Деку, который является спортивным директором "Барселоны", присматривается к двум молодым талантам из "Челси". В клубе рассматривают возможность аренды игроков с последующим правом выкупа.

Несмотря на интерес Деку к двум талантливым полузащитникам "Челси", Флик настаивает на том, что он не нуждается в подкреплении в полузащите.

Прошлым летом Ромео Лавия присоединился к "Челси" за 60 миллионов евро, однако из-за травмы игрок провел почти целый год без игровой практики. Карни Чуквумека также не является заметной частью планов Энцо Марески в лондонском клубе. В течение этого лета его активно связывали с трансфером в "Барселону".

По теме
yellow-arrow
Арсенал может попытаться подписать нового вратаря уже в январе
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед продолжает личные переговоры с одним из возможных кандидатов на должность главного тренера
yellow-arrow
Президент Ла Лиги призывает Инфантино отменить Клубный чемпионат мира
Барселона Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
16.10.2024 в 14:13
Выгоните нах этого Деку.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
16.10.2024 в 14:13
Выгоните нах этого Деку.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости