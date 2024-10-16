Барселона хочет подписать двух игроков Челси

В январе "Барселона" намерена подписать двух игроков "Челси". Каталонцы нацелены на дуэт полузащитников "синих": 20-летних Ромео Лавии и Карни Чуквуемеки.

Читайте также Капитан лондонского Челси рассматривает возможность сменить чемпионат

Как известно, Ганс-Дитер Флик был против идеи подписания нового центрального полузащитника в ближайшее трансферное окно. Флик считает, что текущие игроки команды способны играть на необходимом уровне. Однако Деку, который является спортивным директором "Барселоны", присматривается к двум молодым талантам из "Челси". В клубе рассматривают возможность аренды игроков с последующим правом выкупа.

Несмотря на интерес Деку к двум талантливым полузащитникам "Челси", Флик настаивает на том, что он не нуждается в подкреплении в полузащите.

Прошлым летом Ромео Лавия присоединился к "Челси" за 60 миллионов евро, однако из-за травмы игрок провел почти целый год без игровой практики. Карни Чуквумека также не является заметной частью планов Энцо Марески в лондонском клубе. В течение этого лета его активно связывали с трансфером в "Барселону".