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Сельта продлила контракт с главным тренером команды

Испания

Об этом говорится на сайте клуба

Сельта продлила контракт с главным тренером команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клаудио Хиральдес в начале весны этого года возглавил "Сельту", заменив на этом посту Рафу Бенитеса. С ним "кельты" сумели сохранить прописку в Ла Лиге, а в этом сезоне демонстрируют хороший старт в чемпионате (13 очков и девятое место в турнирной таблице).

Учитывая такие результаты, руководство клуба не осталось в стороне. "Сельта" продлила контракт с Клаудио Хиральдесом до 2027 года. Под руководством 36-летнего главного тренера клуб провел 19 матчей, одержав 9 побед и 3 ничьи, набрав всего 30 очков, со средним показателем 1,58 очка за игру.

Добавим, что следующий поединок "Сельта" сыграет 19 октября дома против мадридского "Реала".

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Источник:
Сельта
Опубликовал: Александр Гресь
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