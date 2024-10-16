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Сельта продлила контракт с главным тренером команды
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клаудио Хиральдес в начале весны этого года возглавил "Сельту", заменив на этом посту Рафу Бенитеса. С ним "кельты" сумели сохранить прописку в Ла Лиге, а в этом сезоне демонстрируют хороший старт в чемпионате (13 очков и девятое место в турнирной таблице).
Учитывая такие результаты, руководство клуба не осталось в стороне. "Сельта" продлила контракт с Клаудио Хиральдесом до 2027 года. Под руководством 36-летнего главного тренера клуб провел 19 матчей, одержав 9 побед и 3 ничьи, набрав всего 30 очков, со средним показателем 1,58 очка за игру.
???????????????????????????? ???? Claudio Giráldez renova como adestrador do #RCCelta ata 2027.— RC Celta (@RCCelta) October 16, 2024
Seguimos ???????????????????????????????? xuntos, míster ????#Claudio2027 pic.twitter.com/pc7ByQQOKg
Добавим, что следующий поединок "Сельта" сыграет 19 октября дома против мадридского "Реала".
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