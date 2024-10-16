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Иско о пережитом эпилептическом приступе: Мне было трудно вспомнить некоторые вещи, которые произошли со мной в течение того дня
Такие случаи с футболистом ранее не происходили
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Иско еще не сыграл ни одной минуты в этом сезоне из-за перелома голени. Во всемирный день еды, который отмечается 16 октября, "Бетис" опубликовал видео с 32-летним полузащитником. Испанский игрок обсудил с ведущим такие темы, как психическое здоровье и важность пищевых привычек. Кроме того, Иско вспомнил об очень неприятной ситуации в своей жизни: эпилептический приступ во время отдыха.
"Я никогда не страдал от этого раньше. Это был довольно сильный приступ. Четыре дня я провел в больнице, где прошел много тестов. Мне было трудно вспомнить некоторые вещи, которые произошли со мной в течение того дня. Есть моменты в больнице, которые я не помню. Несмотря на это событие, это был лишь испуг", - сказал Иско, заявив, что в рамках лечения ему придется принимать только одну таблетку в день в течение следующих четырех лет.
Добавим, что в прошлом сезоне испанец провел 36 матчей, где отметился 9 голами и 7 ассистами.
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